Berlin

Wetter: Durchwachsene Woche in Berlin und Brandenburg

12.04.2021, 06:58 Uhr | dpa

Das Brandenburger Tor spiegelt sich während des Sonnenuntergangs in einer Pfütze. Foto: Christophe Gateau/dpa (Quelle: dpa)

Viele Wolken, Regen, vereinzelt Sonne: Die neue Woche ist in Berlin und Brandenburg von einem durchwachsenen, aber dennoch überwiegend freundlichen Wetter geprägt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Dienstag bei Höchstwerten zwischen sieben und zehn Grad einen Wechsel von Sonne und Wolken geben. In der Nordhälfte Brandenburgs sowie im Berliner Raum muss laut Wetterexperten mit einzelnen Regen- und Graupelschauern gerechnet werden - sonst bleibt es trocken.

Heiter bis wolkig sind die DWD-Aussichten für den Mittwoch. Im Süden Brandenburgs kann eine dickere Wolkendecke am Himmel aufziehen, überwiegend bleibt es aber trocken. Das Thermometer zeigt demnach um neun Grad an. Ähnlich sieht das Wetter am Donnerstag aus: heiter bis wolkig und trocken im Norden der Region, stark bewölkt im Süden.