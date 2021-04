Neuss

Eisbären Berlin senden mit Sieg ein Signal an die Liga

12.04.2021, 10:47 Uhr | dpa

Mannheim (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin waren nach dem souveränen 4:1 bei den Adlern Mannheim rundum zufrieden. "Das war ein richtig wichtiger Sieg für uns – auch fürs Selbstvertrauen. Wir haben gezeigt, dass wir gegen die Topteams gewinnen können. Das tut uns gut", sagte Fabian Dietz, der gegen den Spitzenreiter der Gruppe Süd der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sein erstes Saisontor erzielte.

Im Duell der Rekordmeister starteten die Hauptstädter sofort mit Tempo, ohne sich das Spiel am Vortag gegen die Schwenninger Wild Wings, das 2:4 verloren ging, anmerken zu lassen. Ebenfalls gut aufgefangen wurde der kurzfristige verletzungsbedingte Verlust von Nationalspieler Leo Pföderl. "Manchmal ist Veränderung gut. Es hält den Kopf frisch und ist etwas Neues", sagte Coach Serge Aubin, der die Reihen neu formiert hatte. "Für uns hat es funktioniert und wir haben ein richtig gutes Spiel hingelegt."

Aus einem agilen Forechecking heraus ließen die Eisbären Mannheim wenig Raum. "Wir haben unheimlich geschlossen und kompakt gestanden, jeder hat alles gegeben und für den anderen gekämpft. Deswegen haben wir verdient gewonnen", sagte Abwehrspieler Kai Wissmann.

Nachdem Berlin vor einer Woche beide Spiele gegen den EHC Red Bull München verloren hatte, sendeten Wissmann und Co. mit dem Sieg ein Signal an die Liga für die Playoffs. Schon am Mittwoch (18.30 Uhr/Magentasport) können die Eisbären ihre Titelambitionen unterstreichen. "Alle können Eishockey spielen und jedes Spiel geht von Null los. Da müssen wir dann wieder zeigen, dass wir die Besten sind", sagte Dietz im Hinblick auf die Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers in der Hauptstadt.