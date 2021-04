Strecken-Verlängerung geplant

M10 soll künftig durch den Görlitzer Park fahren

12.04.2021, 15:15 Uhr | dpa

Die wichtige Berliner Tram-Linie M10 soll bis zum Hermannplatz verlängert werden. Die neue Strecke führt auch durch den Görlitzer Park. Eine Entscheidung des Senats steht noch aus.

Die Verlängerung der Straßenbahn-Linie M10 von der Warschauer Straße in Friedrichshain bis zum Hermannplatz in Neukölln soll auch durch den Görlitzer Park führen. Geplant sei eine "stadtgrünschonende Verkehrsführung", teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Montag mit. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Am Dienstag soll der Berliner Senat auf seiner Sitzung über die Pläne entscheiden.

Die M10 verläuft bislang vom Hauptbahnhof bis zur S- und U-Bahnstation Warschauer Straße und wird derzeit bereits in Richtung Moabit verlängert. Verlängerungspläne auch in Richtung Neukölln gibt es schon länger. Nun hat sich die Senatsverwaltung für eine Trassenvariante ausgesprochen.

2,9 Kilometer langer Streckenabschnitt für 62 Millionen Euro

Sie verläuft demnach von der Warschauer Straße zunächst über die Oberbaumbrücke, quert den Görlitzer Park, läuft weiter über Glogauer- und Pannierstraße, bis sie schließlich in die Sonnenallee in Richtung Hermannplatz abbiegt. Der Streckenabschnitt ist demnach 2,9 Kilometer lang. Derzeit geht der Senat für den Abschnitt von Kosten in Höhe von 62 Millionen Euro aus. Die Inbetriebnahme ist bislang bis 2026/27 vorgesehen.

Der Senat soll laut einem Sprecher am Dienstag darüber hinaus über die Neubaustrecke Weißensee-Pankow entscheiden.