Berlin

Feuer in Kreuzberg: Feuerwehr rettet einen Verletzten

13.04.2021, 09:30 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg ist ein Mensch mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen im Seitenflügel eines fünfgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Angaben zur Person oder zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Einsatzkräfte löschten den Brand.