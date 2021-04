Berlin

Füchse Berlin verlieren auch bei der HSG Wetzlar

15.04.2021, 20:43 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Keine 48 Stunden nach der bitteren Niederlage in der European League in Montpellier haben die Füchse auch in der Handball-Bundesliga den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner bei der HSG Wetzlar mit 27:29 (10:15). Von den letzten fünf Ligaspielen gingen somit nun vier verloren. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit sieben Toren.

Trainer Jaron Siewert musste weiterhin auf das verletzte Duo Paul Drux und Milos Vujovic verzichten. Sein Team begann sehr nervös und leistete sich von Beginn an viele Fehler. Besonders in der Offensive taten sich die Berliner schwer. Erst nach über vier Minuten gelang der erste Treffer durch Lasse Andersson. Dass die Gastgeber nicht schon frühzeitig davonzogen, lag an der guten Defensivarbeit und einigen starken Paraden von Keeper Dejan Milosavljev.

So blieben die Füchse dran, verpassten aber gleich mehrmals, wieder auszugleichen oder sogar selbst in Führung zu gehen. In der Schlussphase der ersten Hälfte häuften sich wieder die Fehler. Nun ging auch in der Defensive die Grundordnung verloren. So konnten sich die Gastgeber zur Pause weiter absetzen.

Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand dann sogar auf sieben Tore an (11:18). Die Berliner kämpften zwar, kamen gut zwei Minuten vor Ende sogar wieder auf zwei Zähler heran (25:27). Doch mehr gelang nicht mehr.