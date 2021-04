Berlin

120 Kilogramm Marihuana bei Pfändung in Wohnung entdeckt

16.04.2021, 17:05 Uhr | dpa

Fast 120 Kilogramm Marihuana haben Polizisten bei einem Wohnungsmieter in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Wedding sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kassierten die Beamten bei dem 41-Jährigen zudem mehrere Schreckschusswaffen, Messer, einen Schlagstock sowie ein Elektroschockgerät ein. Mitarbeitern des Hauptzollamtes, die am Donnerstagvormittag in der Wohnung in der Holländerstraße eine Pfändung vornehmen wollten, hatten intensiven Marihuana-Geruch bemerkt und die Polizei gerufen. Die Drogen waren den Angaben zufolge in fünf Kartons verpackt. Der Mann sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.