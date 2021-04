Berlin

Hertha-Chef Schmidt: Kein "Chaos-Club"

18.04.2021, 12:47 Uhr | dpa

Hertha-Chef Carsten Schmidt hat energisch den Eindruck zurückgewiesen, der Fußball-Bundesligist sei durch Sorglosigkeit in die extrem schwierige Corona-Lage geraten. "Wir sind kein Chaos-Club, wie es heißt. Wir wissen, was zu tun ist", sagte der Geschäftsführer der Berliner am Sonntag in der Sendung "Doppelpass" von Sport1. "Wir haben das DFL-Konzept übererfüllt, wenn wir nicht in einen kompletten Lockdown gehen, ist das Leben mit Risiken behaftet", sagte Schmidt.

Nach vier Corona-Fällen musste das gesamte Hertha-Team mit Trainern und Betreuern für 14 Tage in Quarantäne. Die Bundesliga-Spiele gegen Mainz, Freiburg und Schalke sind abgesagt und noch nicht neu terminiert. Im dadurch verschärften Abstiegskampf sieht der frühere TV-Manager die Mannschaft neben der Minimierung athletischer Defizite in der Quarantäne nun auch mental besonders gefordert. Es gehe jetzt darum "Ängste zu nehmen vor einer möglichen Vorabstiegssituation".

Resignation gebe es beim Tabellen-Sechzehnten aber keineswegs. "Ich spüre eine gewisse Wut, dass uns in diesem Jahr nicht viel gelingen will", sagte Schmidt. Schon seit seinem Amtsantritt im Dezember sei er begeistert "von der Widerspenstigkeit und dem Engagement gegen Dinge anzugehen".

Auf den zu erwartenden Saison-Endspurt mit dann sechs Spielen in maximal 22 Tagen sieht Schmidt das Team des ebenfalls positiv getesteten Trainers Pal Dardai angesichts der schwierigen Lage dennoch bestmöglich vorbereitet. "Wir haben eine breiten Kader, haben kaum Verletzte. Wir können mit hoher Rotation in die Spiele gehen, sind in einer qualitativ gut besetzten Kaderstruktur. Wir wissen dass es kein Vorteil ist, aber wir kämpfen."