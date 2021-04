Berlin

Bahn: Klaas-Denkmal vor Berliner Hauptbahnhof darf bleiben

22.04.2021, 11:28 Uhr | dpa

Eine überlebensgroße Statue am Hauptbahnhof zeigt den Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Foto: Mai Wieland/Prosieben/dpa (Quelle: dpa)

Ein ungewöhnliches Denkmal begrüßt jetzt Hauptstadt-Touristen: Die neue überlebensgroße Statue des Spaßmachers Klaas Heufer-Umlauf vor dem Berliner Hauptbahnhof soll erst einmal stehen bleiben. Das sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag. "Wir waren in die Vorbereitungen zu dieser Aktion involviert und haben die außergewöhnliche Idee gern unterstützt." Die Statue dürfe erst einmal an diesem Ort stehen bleiben. Das Klaas-Standbild stehe auf der Terrasse des Berliner Hauptbahnhofs. Damit ist die Bahn zuständig.

Entertainer Joko Winterscheidt hatte das Denkmal für seinen Kollegen Heufer-Umlauf am Mittwochabend live auf ProSieben enthüllt. "Ich finde, nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist es einfach mal an der Zeit, Danke zu sagen. Danke, Klaas, Danke, dass es Dich gibt". Es ist ein rund zwei Meter hohes Standbild aus Kupfer. Es hat ein rundes Loch auf der Höhe des Herzens, das Passanten laut Winterscheidt mit Mitbringseln ausfüllen sollen, sowie einen Flaschenöffner auf Hüfthöhe. Heufer-Umlauf hatte verblüfft auf die Geste reagiert.