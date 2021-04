Berlin

Spandau 04 schlägt OSC Potsdam im Nachholspiel mit 16:4

23.04.2021, 20:11 Uhr | dpa

Die Wasserballer von Spandau 04 haben im Bundesliga-Nachholspiel gegen den OSC Potsdam mit 16:4 (3:2, 4:1, 3:1, 6:0) gewonnen und sich in der Vierer-Gruppe B mit 8:0 Punkten den Einzug ins Halbfinale damit auch rechnerisch gesichert. Potsdam ist mit jetzt 7:5 Zählern ebenfalls bereits durch.

Spandau hatte am Freitag in der Schwimmhalle Schöneberg nach Dauerstress - noch am Mittwoch war man in der Champions-League-Hauptrunde in Ostia (Italien) aktiv - Mühe, ins Spiel zu finden und den DM-Dritten der Vorsaison auf Distanz zu halten. Im Auftaktviertel sorgte Dmitri Kholod (Spandau) mit drei Toren allein für die 04-Führung. Zu Beginn des zweiten Abschnitts sorgte Sascha Seifert erneut für den OSC-Ausgleich zum 3:3, erst danach befreite sich der Favorit und zog bis zur Pause auf 7:3 davon.

In der zweiten Hälfte baute Spandau den Vorsprung aus und kontrollierte die Partie. Die Treffer für die Wasserfreunde erzielten Kholod (4), Nikola Dedovic, der erst 15-jährige Bence Haverkampf (je 3), Lucas Gielen, Denis Strelezkij (je 2), Marin Restovic und Yannek Chiru (je 1).

Zwei Stunden nach dem Potsdam-Match stand für die Wasserfreunde gegen die SG Neukölln ein zweites Nachholspiel aus dem ersten Vierer-Turnier Ende März in Berlin auf dem Programm. Die dritte ausgefallene Begegnung gegen Ludwigsburg 08 ist noch nicht neu terminiert.