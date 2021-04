Berlin

Koalitionsparteien stellen personelle Weichen für Wahlen

24.04.2021, 01:12 Uhr | dpa

Die Koalitionspartner SPD, Linke und Grüne in Berlin stellen auf Parteitagen heute wichtige personelle Weichen für die im Herbst bevorstehenden Bundestags- und Abgeordnetenhaus-Wahlen.

Die SPD will ihre Vorsitzende Franziska Giffey zur Spitzenkandidatin für die Wahl zum Abgeordnetenhaus küren. Der SPD-Landesvorstand hatte die Bundesfamilienministerin bereits im November nominiert, kurz nach ihrer Wahl zur Parteichefin.

Darüber hinaus bestimmen die Sozialdemokraten ihre Landesliste für die Bundestagswahl, die wie die Abgeordnetenhauswahl am 26. September stattfindet. Platz eins auf der Liste soll der Regierende Bürgermeister Michael Müller einnehmen, der aus dem Rathaus in den Bundestag wechseln will.

Unterdessen stellt die Linke ihre komplette Landesliste für die Wahl zum Abgeordnetenhaus zusammen, das dauert zwei Tage bis Sonntag. Als Spitzenkandidaten hatte die Parteispitze bereits im Dezember Kultursenator Klaus Lederer nominiert, der nun offiziell gewählt werden soll. Er hatte die Linke schon 2016 in den Wahlkampf geführt.

Auch die Grünen bestimmen ihre Landesliste für das Abgeordnetenhaus. Spitzenkandidatin ist Bettina Jarasch, die schon auf einem Parteitag im Dezember gekürt wurde. Nun wählen die Grünen bis Sonntag die ganze Liste.

Bei den Versammlungen geht es auch um inhaltliche Fragen. SPD und Linke wollen ihre Wahlprogramm für das Abgeordnetenhaus beschließen.

Alle Parteitage stehen unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Linke und Grüne tagen in Hotels, für die Präsenzveranstaltungen gelten strenge Hygieneregeln, Masken- und Testpflicht. Die SPD tagt online.