Mentale Hilfe im Abstiegskampf für Bremens Fußball-Profis

24.04.2021, 16:34 Uhr | dpa

Die Profis des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen können angesichts der erneut prekären Situation auch mentale Unterstützung zurate ziehen. "Wir handhaben das so wie im letzten Jahr. Die Spieler haben das Angebot intern bei uns, wir nutzen aber auch externe Unterstützung", sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann am Samstag vor dem Spiel bei Union Berlin beim Pay-TV-Sender Sky.

"Ich glaube, dass wir da einen guten Mix finden und dort gut gerüstet sind für die letzten Spiele", sagte der frühere Werder-Profi. Es habe aber auch schon in der Vergangenheit, also "nicht nur in schlechten Zeiten", sehr regelmäßig grundsätzlich das Angebot für die ganze Mannschaft gegeben, sagte Baumann. "Aber jeder kann auch individuell darauf zurückgreifen."

Werder ist nach den letzten drei Niederlagen in Serie wieder mitten drin im Abstiegskampf. Die Elf von Trainer Florian Kohfeldt, die in der Vorsaison den Abstieg erst in der Relegation abwenden konnte, hatte vor dem 31. Spieltag nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.