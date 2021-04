Berlin

"Schwerstes Los": Füchse treffen auf Rhein-Neckar Löwen

27.04.2021, 11:59 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin haben im Halbfinale des Final Four der European League eine schwierige Aufgabe zugelost bekommen. Die Berliner treffen in einem reinen Bundesliga-Duell auf die Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Das Final Four findet am 22. und 23. Mai in Mannheim statt. Die genauen Anpfiffzeiten stehen noch nicht fest.

"Wir freuen uns auf das Turnier. Gegen den Gastgeber zu spielen, ist immer das schwerste Los. Aber wenn du das Turnier gewinnen willst, musst du dich auch gegen die durchsetzen", sagte Manager Bob Hanning. Pikant ist zudem, dass beide Teams schon am 6. Mai in der Handball-Bundesliga aufeinander treffen werden. Im zweiten Halbfinale trifft der SC Magdeburg und auf den polnischen Spitzenclub Wisla Plock.

Die Füchse hatten sich im Viertelfinale gegen den ehemaligen französischen Champions-League-Teilnehmer Montpellier für das Final Four qualifiziert. Die Rhein-Neckar Löwen zogen gegen den russischen Club Medwedi Tschechow in das finale Turnier ein.

Die Berliner konnten bereits 2015 und 2018 den EHF-Pokal gewinnen. Seit dieser Saison heißt dieser Wettbewerb European League. Im vergangenen Jahr sollte das Finalturnier in Berlin stattfinden, der Wettbewerb musste aber wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Vor zwei Jahren unterlagen die Füchse im Finale dem Bundesliga-Konkurrenten THW Kiel.