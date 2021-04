Berlin

25 Prozent der Berliner erstes Mal geimpft

27.04.2021, 19:27 Uhr | dpa

In Berlin ist inzwischen laut dem aktuellen Corona-Lagebericht jeder vierte Bewohner ein Mal geimpft. 916 408 Berliner (24,97 Prozent) erhielten demnach eine erste Dosis Impfstoff, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstagabend mitteilte. Davon sind rund 324 000 Menschen (8,8 Prozent) zwei Mal geimpft worden.

951 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Dienstag gemeldet, 8 weitere Menschen starben mit oder an Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb weitgehend unverändert und lag bei 136,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben.

Die Belastung auf den Berliner Intensivstationen bleibt hoch: 27,2 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Damit hat sich die Belegungsquote kaum verändert. Die Anzahl der registrierten Infektionen stieg auf 166 048. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden im Zusammenhang mit Covid-19 3201 Todesfälle registriert.