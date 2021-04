Berlin

Union-Präsident fürchtet keinen Abgang von Trainer Fischer

30.04.2021, 16:06 Uhr | dpa

Präsident Dirk Zingler vom 1. FC Union Berlin fürchtet trotz der aktuellen Trainer-Rochaden in der Fußball-Bundesliga keinen schnellen Abgang von Chefcoach Urs Fischer. "Ich gehe felsenfest davon aus, dass Urs Fischer und ich eine tolle nächste Saison an der Alten Försterei haben werden", sagte Zingler am Freitag bei einer Medienrunde in der Heimspielstätte der Eisernen. Zuletzt wurde Fischer in Medienberichten mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Eine Bestätigung für diese Gerüchte gibt es nicht.

Der 56 Jahre alte Zingler bestätigte zwar auch nicht, dass es derzeit offizielle Anfragen für den Schweizer Fischer gibt, lobte den 55-Jährigen aber überschwänglich für seine Arbeit in der Hauptstadt. "Wir sind im Club total stolz, dass wir einen der besten Trainer in Deutschland beschäftigen. Das macht uns als Club und mich persönlich sehr, sehr glücklich", sagte Zingler. "Er ist einer der besten Trainer auch über Deutschland hinaus. Er tickt sehr, sehr ähnlich wie die anderen Verantwortlichen im Verein."

Fischer hatte seinen Vertrag in Berlin erst im Dezember vergangenen Jahres verlängert. Über die neue Laufzeit machte Union keine Angaben, Zingler verdeutlichte jedoch, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt. Im Sommer 2018 kam Fischer nach Berlin und führte die Köpenicker direkt in die Bundesliga, dort gelang ihm trotz eher bescheidener Möglichkeiten auch in der zweiten Saison nacheinander souverän der Klassenerhalt.