Chemnitz

Weniger Eheschließungen in Sachsen zu Jahresbeginn

01.05.2021, 08:31 Uhr | dpa

Schaufensterpuppen mit Hochzeitskleidern stehen in einem Brautmodengeschäft. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Während der Corona-Pandemie zögern offensichtlich viele heiratswillige Paare mit dem Ja-Wort. Wie eine dpa-Umfrage in den großen sächsischen Städten ergab, ging die Zahl der Eheschließungen in den ersten Monaten dieses Jahres teilweise deutlich zurück. Allerdings seien die Monate Januar bis April bei den Paaren ohnehin nicht so beliebt, sagte eine Sprecherin der Stadt Chemnitz. Deswegen ließen die Zahlen nicht unbedingt Schlüsse auf die Wirkung des Lockdowns zu. Hochzeitsagenturen, Fotografen, Brautmoden und auch Floristen leiden unter der Verschiebung von Hochzeiten, kleinen Hochzeitsgesellschaften und schlichten Feiern.