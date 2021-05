Berlin

Lange Schlangen vor Eisdielen und Imbissen in Kreuzberg

01.05.2021, 17:05 Uhr | dpa

Trotz der Corona-Beschränkungen und geschlossenen Kneipen sind viele Menschen am 1. Mai flanierend im Berliner Stadtteil Kreuzberg unterwegs gewesen. Vor den Eisdielen, Imbissen und Spätverkaufsläden bildeten sich am Samstagnachmittag zum Teil lange Schlangen. Am Abend sollte eine größere Demonstration mit einigen Tausend Teilnehmern in Kreuzberg enden.

Zwischen Görlitzer Park und Kottbusser Tor waren nach Beobachtung eines dpa-Reporters tausende Menschen unterwegs. An den Eingängen zum Park kontrollierten zahlreiche sogenannte Parkwächter mit gelben Westen im Auftrag des Bezirks, dass sich alle an das für diesen Tag verhängte Verbot von Glasflaschen in Teilen von Kreuzberg hielten. Auch die Polizei ließ immer wieder Menschen ihre Glasflaschen abstellen oder wegwerfen. Ein Teil der Besucher hatte sich aber Getränke in Plastikflaschen mitgebracht oder versteckte die Glasflaschen.

Die Polizei war wegen der für den Abend geplanten Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit einem großen Aufgebot vertreten. Überall standen Gruppen von Polizisten. In langen Reihen parkten die Mannschaftswagen. Über Kreuzberg flog schon am Nachmittag ein Polizeihubschrauber.