Auch Frauen von Spandau 04 erfolgreich: 2 Siege in Hannover

02.05.2021, 20:08 Uhr | dpa

Auch die Wasserball-Frauen von Spandau 04 konnten ein erfolgreiches Wochenende verbuchen. Eine Woche nach ihrem Wettkampf-Restart erreichten die Berlinerinnen im zweiten Bundesliga-Turnier der Gruppe A in Hannover zwei Siege. Der Triple-Gewinner von 2019 besiegte am Sonntag Gastgeber Waspo mit 22:6 (7:2) und Bayer Uerdingen 08 mit 15:13 (7:6). Die Spandauer Männer gewannen in Berlin nach einem 8:7-Sieg im Prestigeduell gegen Waspo Hannover das ersten Zwischenrunden-Turnier der Bundesliga.