Berlin

Ian Hooper von den Mighty Oaks komponiert frühmorgens

04.05.2021, 09:39 Uhr | dpa

US-Sänger Ian Hooper hat viele Lieder für das neue Album der Folk-Band Mighty Oaks ("Brother") frühmorgens um fünf Uhr geschrieben. "Meine Kinder waren die ganze Zeit zu Hause", sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Corona-Zeit. Am frühen Morgen habe er am besten komponieren können. Am Donnerstag erscheint das neue Album der Mighty Oaks mit dem Titel "Mexico". Sie produzierten es in Eigenregie zu Hause bei Hooper in Berlin.

Neben Hooper gehören zur Band Gitarrist und Keyboarder Claudio Donzelli aus Italien sowie Bassist Craig Saunders aus England.

Frontmann Hooper ist gerade regelmäßig in der Vox-Musikshow "Sing meinen Song" zu sehen - unter anderem neben Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann, Songwriter Joris und Eurodance-Ikone DJ Bobo. Die Corona-Krise habe viel Energie und Kraft gekostet, sagt Hooper. Er habe trotzdem versucht, sich auf positive Dinge zu konzentrieren. "Das ist das einzige, was man in schwierigen Zeiten machen kann."