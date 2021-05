Berlin

Dritter Anlauf für Supercup: Spandau bei Meister Hannover

04.05.2021, 10:09 Uhr | dpa

Im dritten Anlauf wollen Pokalsieger Spandau 04 und Meister Waspo Hannover den Sieger im Wasserball-Supercup 2020 ermitteln. Die Spitzenteams treffen am Mittwoch (17.00 Uhr) im Stadionbad Hannover aufeinander. "Die Motivation auf beiden Seiten wird garantiert vorhanden und hoch sein, sicher wird das auch eine mentale Geschichte", sagte Spandaus Manager Peter Röhle.

Ursprünglich sollte die Partie bereits am 25. Oktober 2020 ausgetragen werden. Sie wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Auch der zweite Versuch am 13. März fiel wegen eines positiven Tests beim Gastgeber nach der Rückkehr vom Champions League-Turnier in Budapest aus.

Einen Vorgeschmack auf den Supercup lieferte bereits das Turnier der Bundesliga-Zwischenrunde am vergangenen Wochenende. In Berlin gewann Spandau gegen Waspo mit 8:7. Der 1979 erstmals ausgetragene Supercup wird zum 21. Male vergeben. Nur Spandau (15 x) und Hannover (5 x) haben den Wettbewerb bislang gewonnen, die Niedersachsen zuletzt dreimal in Serie (2017-2019).