Brand auf Gelände der Domäne Dahlem: Hühner tot

06.05.2021, 19:10 Uhr | dpa

Eine Stallanlage ist in der Domäne Dahlem abgebrannt. Foto: Jörg Carstensen/dpa (Quelle: dpa)

Bei einem Feuer auf dem Gelände der Domäne Dahlem im Südwesten Berlins sind Hühner verbrannt. Ein 50 Quadratmeter großer Stall war am Donnerstagabend laut Feuerwehr in Flammen aufgegangen. Dort seien seltene, bedrohte Hühnerrassen gezüchtet worden. 80 Tiere konnten von Mitarbeitern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gerettet werden, sie sind demnach in einem anderen Stall zusammen mit Enten untergebracht. Wie viele Hühner starben, war zunächst unklar.

Rund 50 Einsatzkräfte löschten die Flammen, wie ein Sprecher mitteilte. Die Feuerwehr sei sehr schnell vor Ort gewesen und habe ein zunächst drohendes Übergreifen des Brandes auf historische Gebäude verhindern können.

Laut Website der Domäne hat das einstige Rittergut eine mehr als 800 Jahre alte Geschichte. Zur heutigen Stiftung gehören Freiluftmuseum, Bio-Bauernhof und Handwerksbetriebe.