Berlin

Unfall mit Polizeiauto: Mehrere Verletzte

07.05.2021, 15:52 Uhr | dpa

Bei einem Unfall eines Polizeiwagens mit einem anderen Auto sind in Berlin mehrere Menschen verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es am Freitag gegen 12.40 Uhr im Stadtteil Blankenburg in Pankow. Laut Feuerwehr wurden drei Polizisten und ein weiterer Mensch verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Ein Polizeisprecher sagte, die Fahrerin des anderen Wagens gehöre zu den verletzten Menschen, deren Gesamtzahl aber noch nicht feststehe. Ob der Polizeiwagen mit Sirene und Blaulicht fuhr, war zunächst noch nicht bekannt.