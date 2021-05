Berlin

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 123,3

08.05.2021, 10:04 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 123,3 nach 128,9 am Freitag und 130,8 am Donnerstag. Binnen 24 Stunden wurden den Angaben zufolge 454 neue Infektionen gemeldet sowie fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bundesweit wurden knapp 15 700 neue Fälle erfasst. Der Sieben-Tage-Wert ging weiter deutlich zurück auf 121,5. Am Freitag hatte er noch 125,7 betragen, am Donnerstag 129,1.

In Magdeburg fällt am Sonntag die Bundes-Notbremse - dort hatte der Sieben-Tage-Wert bereits fünf Tage in Folge unter der 100er-Marke gelegen. Auch am Samstag verzeichnete die Landeshauptstadt mit 68,8 ein vergleichsweise geringes Infektionsgeschehen. Unter der Schwelle von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und sieben Tage lagen nur noch der Landkreis Börde (89,5) und die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau (91,1) - bei ihnen reicht die Zahl der Tage unter dem 100er Wert aber noch nicht aus, um die Notbremse zu lösen.

Endet die Bundes-Notbremse, so fallen Regeln wie etwa die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen am übernächsten Tag weg. Die Landesverordnung regelt zudem, dass dann Schnelltests keine Voraussetzung für das Einkaufen mit Termin mehr sind. Zudem dürfen sich mehr Menschen treffen und die Außengastronomie kann wieder öffnen. Allerdings brauchen Gäste in Freisitzen von beispielsweise Biergärten oder Restaurants ein negatives Schnelltestergebnis.

Die höchsten Inzidenzen in Sachsen-Anhalt meldete das RKI am Samstag für den Burgenlandkreis mit 172,8, den Salzlandkreis (169,2) und den Saalekreis (155,0).