Berlin

Polizei löst Ansammlung im Görlitzer Park auf

09.05.2021, 14:07 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben eine Ansammlung von Menschen im Görlitzer Park aufgelöst. Dort hätten sich am Samstagabend gegen 23.00 Uhr rund 300 Menschen aufgehalten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Einsatzkräfte hätten die Gruppe zum Gehen aufgefordert, auch ein Lagerfeuer sei gelöscht worden. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

In der Hauptstadt gilt derzeit wegen der bundesweiten Notbremse eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr. In diesen Nachtstunden darf man die Wohnung oder das Grundstück in der Regel nicht mehr verlassen. Zu den Ausnahmen gehört zum Beispiel die Fahrt zur Arbeit. Joggen und Spazierengehen bleiben bis Mitternacht erlaubt, allerdings nur alleine.

Für Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind oder eine Infektion nachweislich durchgemacht haben, gelten die Einschränkungen seit Sonntag nicht mehr. Für die Polizei dürfte das Kontrollen komplizierter machen. In Berlin herrschen derzeit sommerliche Temperaturen. Das nutzten viele Menschen am Sonntag, um nach draußen zu gehen. Am Wannsee etwa waren viele Leute unterwegs.