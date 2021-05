Berlin

Gasleck in Berliner Wohnhaus: Ein Mensch im Krankenhaus

10.05.2021, 19:07 Uhr | dpa

Eine hohe Konzentration von Kohlenstoffmonoxid in einem Berliner Wohnhaus hat am Montag für einen größeren Feuerwehreinsatz mit 28 Kameraden gesorgt. Das giftige Gas sei bei einem Rettungseinsatz an der Erlanger Straße in Neukölln festgestellt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das fünfgeschossige Haus sei daraufhin geräumt und belüftet worden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut des Sprechers nur drei Menschen im Haus, von denen einer ins Krankenhaus gebracht wurde. Woher die erhöhte Konzentration Kohlenstoffmonoxid stammte, war zunächst unklar. Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg war am frühen Abend noch vor Ort auf der Suche nach Ursachen.