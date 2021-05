Berlin

BVB hofft auf Fortsetzung des Höhenflugs

12.05.2021, 19:23 Uhr | dpa

Borussia Dortmund hofft vor dem Pokalfinale am Donnerstag in Berlin (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig auf eine Fortsetzung des jüngsten Höhenflugs mit fünf Bundesliga-Siegen in Serie. "Wir haben es geschafft, uns in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Diese Ausgangslage wollen wir nutzen, um zuzupacken", sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Mittwoch im Olympiastadion voller Hoffnung auf den fünften Pokalsieg der Clubhistorie und eine erfolgreiche Champions-League-Qualifikation des Bundesligavierten in den noch zwei ausstehenden Punktspielen in Mainz und gegen Leverkusen.

Ähnlich kämpferisch wie sein Trainer gab sich BVB-Kapitän Marco Reus. "Wenn wir wirklich liefern müssen, dann liefern wir auch. Wir hoffen, dass wir das morgen auch machen können", sagte der Fußball-Nationalspieler.

Dagegen verbuchten die Leipziger im gleichen Zeitraum in den vergangenen fünf Ligapartien nur zwei Siege. Noch fünf Tage vor dem Pokalfinale gab es in Dortmund ein unglückliches 2:3. Julian Nagelsmann befürchtet dennoch keine negativen Auswirkungen auf die Psyche seines Teams. "Die Mannschaft war nach der Niederlage geknickt. Aber wir sind nicht ein Loch gefallen", kommentierte der Leipziger Coach nach dem Abschlusstraining im Olympiastadion.

Die Leipziger müssen in ihrem zweiten Endspiel seit 2019 auf Angelino und Tyler Adams verzichten. Der BVB hofft vor seinem bereits zehnten Finale auf ein Comeback des von einer Oberschenkelprellung genesenen Torjägers Erling Haaland, der zu Wochenbeginn wieder ins Training eingestiegen war. "Erling stand zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder auf den Platz, das sah ganz ordentlich aus. Wir werden uns zusammensetzen und besprechen, ob es Sinn macht, ihn in den Kader zu nehmen", sagte Terzic.