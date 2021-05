Berlin

Hertha kann Klassenerhalt schaffen: Europa-Chance für Union

15.05.2021, 02:35 Uhr | dpa

Hertha BSC kann sich mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sichern. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai geht nach dem 2:1 beim FC Schalke 04 mit Selbstvertrauen in die Begegnung heute (15.30 Uhr/Sky) im heimischen Olympiastadion. Zuletzt zeigten sich die Berliner besonders heimstark und holten in fünf Heimspielen in der Liga elf der maximal möglichen 15 Punkte.

Zeitgleich kann Stadtrivale 1. FC Union seine Chancen auf das Erreichen des internationalen Wettbewerbs wahren. Das Team von Coach Urs Fischer ist im letzten Auswärtsspiel der Saison bei Bayer Leverkusen gefordert. Die Köpenicker liegen derzeit in der Tabelle auf Rang acht, können sich aber noch bis auf Platz sechs verbessern, wenn die Konkurrenz mitspielt. Aus eigener Kraft würde es noch zu Platz sieben reichen, der zur Teilnahme an der neu geschaffenen Conference League berechtigt.