Berlin

Diebstahl von Buntmetall: Mutmaßliche Bande vor Gericht

19.05.2021, 01:37 Uhr | dpa

Vier Männer sollen in Berlin und dem Umland gezielt Buntmetall und Werkzeuge gestohlen haben - und müssen sich nun dafür vor Gericht verantworten. Heute (12.30 Uhr) beginnt der Prozess am Landgericht. Die 29- bis 47-jährigen Angeklagten sollen unter anderem Starkstromkabel und Kupferleitplatten gestohlen haben. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren Bandendiebstahl. Die Täter seien zum Teil auch in Geschäftsräume eingebrochen. Die Beute sei gewinnbringend an einen gesondert verfolgten Abnehmer veräußert worden. Im Prozess geht es um 14 Fälle zwischen April und August 2020.