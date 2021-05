Berlin

Erste Lockerungen: Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr

19.05.2021, 02:39 Uhr | dpa

In Berlin gibt es nach dem monatelangen Lockdown eine Reihe von Lockerungsschritten. Die ersten stehen schon ab heute an: Ab Mitternacht fallen die umstrittenen Ausgangsbeschränkungen weg, nach denen es zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in der Regel verboten war, die eigene Wohnung zu verlassen. Zudem dürfen unter anderem Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten wieder öffnen - mit Auflagen wie Abstandsregeln und dem Nachweis eines negativen Corona-Tests. Theater, Opern- und Konzerthäuser oder Kinos dürfen Veranstaltungen unter freiem Himmel anbieten. Erlaubt sind dabei zunächst höchstens 250 Personen.

Auch touristische Angebote im Freien soll es wieder mehr geben. Dazu zählen Schiffstouren auf der Spree genauso wie Stadtrundfahrten mit dem Bus. Verpflichtend sind allerdings ein negatives Testergebnis und ein vorab gebuchter Termin für einen festen Zeitraum. Der Geschäftsführer von Visit Berlin, Burkard Kieker, hat allerdings darauf hingewiesen, dass für einen echten touristischen Schub vor allem noch die Touristen fehlen. Die dürften seiner Einschätzung nach erst kommen, wenn sie wieder in den Berliner Hotels übernachten dürfen. Und das wird nach den Beratungen des Senats am Dienstag noch bis weit in den Juni dauern.

Ab Freitag ist dann auch wieder Außengastronomie erlaubt; für Gäste mit negativem Testergebnis, Genesene oder Menschen mit vollständigem Impfschutz.

In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen mehr als fünf Werktage in Folge unter dem wichtigen Schwellenwert von 100 geblieben. Das ist nach der sogenannten Bundes-Notbremse Voraussetzung für Lockerungsschritte. Am Dienstag lag der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen abbildet, bei 63. Damit ist manches möglich, was lange verboten war.