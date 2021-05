Berlin

181 Corona-Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz sinkt

19.05.2021, 09:21 Uhr | dpa

Im Saarland sind binnen 24 Stunden 181 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Inzidenz sank nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch (Stand: 3.12 Uhr) auf 83,6, am Vortag hatte sie noch bei 86,3 gelegen. Mit dem Inzidenzwert wird die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorangegangenen sieben Tagen beschrieben. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 stieg um einen auf 981. Seit Beginn der Pandemie wurden 39.870 Infektionsfälle nachgewiesen.