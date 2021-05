Berlin

BFC Dynamo überrascht Viktoria: Nach 3:0 im Pokalfinale

22.05.2021, 13:54 Uhr | dpa

Der BFC Dynamo hat im Berliner Landespokal für eine Überraschung gesorgt und Drittliga-Aufsteiger Viktoria 89 im Halbfinale bezwungen. Der Regionalliga-Sechste setzte sich am Samstag im Fußball-Stadion in Lichterfelde mit 3:0 (3:0) durch und trifft im Endspiel am kommenden Samstag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Vorjahressieger VSG Altglienicke und dem Berliner AK 07.

Der Sieger des Finals qualifiziert sich für die erste DFB-Pokalrunde (6. bis 9. August) und hat dann Heimrecht gegen einen Proficlub. Noch liegt der Berliner Wettbewerb unter einem gewissen Vorbehalt, da Oberligist Blau-Weiss 90 Berlin Einspruch gegen die Beendigung mit den fünf Regionalligisten eingelegt hat.

Andreas Pollasch (16. Minute), Michael Blum (20.) und Matthias Steinborn (24./Foulelfmeter) erzielten die Tore für Dynamo. Letztmals im DFB-Pokal vertreten war der ehemalige DDR-Rekordmeister in der Saison 2018/19. Damals gab es in der ersten Runde ein 1:9 gegen den 1. FC Köln.