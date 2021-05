Berlin

Behrendt informiert über Zunahme illegaler Autorennen

25.05.2021, 02:04 Uhr | dpa

In Berlin hat die Zahl der illegalen Autorennen während der Pandemie laut Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zugenommen. Über die Entwicklung will er heute gemeinsam mit der Amtsanwaltschaft sowie dem Ersten Oberamtsanwalt, Andreas Winkelmann, informieren. Zudem will Behrendt einen Ausblick auf die künftigen Maßnahmen gegen Raser in der Hauptstadt geben.

Jüngst am Wochenende waren in Berlin erneut mehrere Menschen bei einem mutmaßlichen Autorennen im Stadtteil Neukölln schwer verletzt worden, darunter zwei Senioren. Das Rennen soll sich laut Polizei ein 34-Jähriger am Freitagabend mit einem anderen Wagen auf dem Buckower Damm geliefert haben. Der Mann habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei auf das Auto eines 82-jährigen Fahrers und einer 81 Jahre alten Beifahrerin geprallt. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Raser wurde demnach mit seinen Verletzungen nur ambulant behandelt.