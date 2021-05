Berlin

2:0 gegen BAK: BFC Dynamo zum siebten Landespokalsieger

29.05.2021, 14:58 Uhr | dpa

Fußball-Regionalligist BFC Dynamo hat zum siebten Mal den Landespokal des Berliner Fußball-Verbandes gewonnen. Im Endspiel beim Finaltag der Amateure bezwang das Team von Trainer Christian Benbennek am Samstag den Ligarivalen BAK mit 2:1 (0:0). Im Mommsenstadion erzielten Andreas Pollasch (48. Minute) und Matthias Steinborn (88.) die Tore für den BFC, der sich mit dem Erfolg für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifizierte. Der Anschlusstreffer durch Nader Jiandaoui per Elfmeter in der Nachspielzeit kam zu spät.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verzeichnete der BFC Dynamo, der wie beim 3:0-Erfolg im Halbfinale über Viktoria 89 durch zahlreiche Fans vor dem Stadion unterstützt wurde, durch Alexander Siebeck (31.), Marvin Kleihs (35.) sowie Andor Bolyki (39.) gute Chancen. Beim BAK verzog Stürmer Ali Abu-Alfa (27.) zunächst, ehe er 14 Minuten später freistehend an BFC-Torwart Kevin Sommer scheiterte. Kurz darauf musste BAK-Verteidiger Ugur Tezel nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot den Platz verlassen (43.).

Die Überzahl nutzte Pollasch bereits drei Minuten nach der Halbzeitpause aus. Eine Freistoßflanke von Kleihs verwertete Kapitän Pollasch per Kopf. Kurz darauf verfehlte der quirlige Nader Jindaoui den Ausgleich, ehe sich die numerische Überzahl für den BFC bemerkbar machte. Allein Bolyki hätte zwei Mal eine Vorentscheidung (60., 68.) herbeiführen können. Besser machte es Steinborn mit dem zweiten Tor, ehe Jiandoui noch einmal in den letzten drei Minuten für Spannung sorgte.