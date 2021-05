Magdeburg

Infektionsgeschehen wird immer schwächer

31.05.2021, 08:49 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt schwächt sich das Corona-Infektionsgeschehen weiter ab. Das Robert Koch-Institut meldete am Montagmorgen für das Land 28,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage. Am Sonntag hatte der Wert bei 29,2 gelegen, am Samstag bei 30,9. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 40 neue Corona-Fälle sowie zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Am geringsten ist das Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt laut RKI-Angaben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 12,0, am höchsten im Saalekreis mit 53,3.

Seit Montag ist aufgrund der geringen Corona-Werte wieder an allen Schulen im Land der Regelbetrieb möglich. Ob tatsächlich schon wieder alle Kinder in den Klassen gemeinsam unterrichtet werden, entscheiden laut Bildungsministerium für diese Woche die Schulleitungen. Von der nächsten Woche an wird es überall den Regelbetrieb geben, wenn die Infektionszahlen weiter so gering bleiben. Testpflicht und Hygienemaßnahmen bleiben bestehen, eine Präsenzpflicht gibt es weiterhin nicht.