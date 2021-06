Mehrere Verletzte

Jugendliche prügeln im Bus auf älteren Herrn ein

20.06.2021, 12:17 Uhr | t-online

In einem Bus in Berlin ist es zu einer Attacke auf einen Mann gekommen. Bisher sind die Hintergründe der Tat noch unklar.

In Berlin sollen Jugendliche in einem Bus einen Mann attackiert und auf ihn eingeschlagen haben. Dabei sollen neben dem Mann auch zwei weitere Fahrgäste in dem Bus verletzt worden sein, berichtet die "BZ".

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Warum es zu der Attacke gekommen ist, ist noch unklar.