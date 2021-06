Berlin

Fahrt auf U-Bahnkupplung: Jugendlicher schwer verletzt

26.06.2021, 11:52 Uhr | dpa

Ein Jugendlicher ist bei einer illegalen Fahrt auf der Kupplung einer U-Bahn lebensgefährlich verletzt worden und hat mehrere Finger verloren. Der Fahrer eines Zugs der Linie U5 entdeckte den 17-Jährigen am Samstagmorgen in einem Tunnel zwischen den Bahnhöfen Wuhletal und Kaulsdorf-Norf, wie die Polizei mitteilte. Er lag demnach regungslos im Gleisbett. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er in Wuhletal auf eine Kupplung der vorherigen U-Bahn gestiegen und mitgefahren sein. Er habe sich mutmaßlich dabei verletzt und mehrere Finger verloren. Der Jugendliche kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden.