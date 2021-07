Berlin

87 neue Corona-Infektionen in Hessen

01.07.2021, 07:38 Uhr | dpa

In Hessen sind binnen 24 Stunden 87 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts am Donnerstag (Stand 03.12 Uhr) hervor. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Coronavirus starben, erhöhte sich um 6 auf insgesamt 7521. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, stieg leicht auf 7,4. Am Mittwoch hatte der Wert 7,3 betragen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) 85 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 49 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.