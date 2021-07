Berlin

Radfahrerin stürzt und stößt mit Auto zusammen

03.07.2021, 15:16 Uhr | dpa

Eine 22-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg auf einem Radweg gestürzt und mit einem parallel in gleicher Richtung fahrenden Auto neben ihr zusammengestoßen. Sie erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wie es in der Nacht auf der Kastanienallee zu dem Sturz kam, war zunächst ungeklärt. Die Frau soll mit dem Rad aus noch unbekannter Ursache ins Schlingern geraten sein. Weil der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen.