Berlin

Leicht steigende Corona-Inzidenz in Berlin

05.07.2021, 07:58 Uhr | dpa

Berlin verzeichnet bei den Corona-Zahlen eine leicht steigende Inzidenz. Innerhalb von sieben Tagen wurden am Montag 4,9 Ansteckungen je 10.000 Einwohner gemeldet. Am Vortag hatte das Robert Koch-Instituts einen Wert von 4,8 angegeben. Drei neue Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet, neue Todesfälle kamen nicht hinzu. Seit Beginn der Pandemie steckten sich in Berlin laut Statistik 180.268 Menschen nachweislich an. Die meisten gelten als genesen. 3559 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.