Berlin

22 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz bei 7,1

07.07.2021, 07:42 Uhr | dpa

Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 22 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz - die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - stieg leicht auf 7,1 nach 6,1 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht (Stand 3.13 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 41 577 Corona-Infektionen registriert, 1027 Menschen starben an oder mit dem Virus. Am Mittwoch wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet.

Auf den Intensivstationen im Saarland lagen nach Zahlen des Divi-Registers acht Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Fünf von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.