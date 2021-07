Park Sanssouci in Potsdam

Nackter randaliert und springt von Dach

07.07.2021, 23:02 Uhr | t-online, dpa, mtt

Er stieß Vasen und Schalen vom Dach, wütete in und an mehreren Gebäuden: Ein nackter Mann hat in der Nacht zu Mittwoch schwere Schäden im Unesco-Welterbe-Park Sanssouci angerichtet – und sich anschließend selbst schwer verletzt.

In Potsdam hat ein 23-jähriger Randalierer Schäden von schätzungsweise mehreren hunderttausend Euro verursacht. Dienstagnacht, kurz vor Mitternacht, meldete sich die erste Zeugin bei der Polizei. Sie hatte in der Nähe des Orangerieschlosses des Potsdamer Parks Sanssouci verdächtige Geräusche gehört. Kurz darauf klingelte das Telefon erneut: Der Wachschutz rief wegen einer eingeschlagenen Scheibe am Festsaal- und Gästezimmertrakt "Neue Kammern" an.

Als die Polizei kam, drang Krach aus dem Inneren der Orangerie. Die Beamten bemerkten eine weitere kaputte Scheibe – und einen Mann, der aufs Dach der Orangerie kletterte. Von dort stieß er mehrere massive Vasen und Schalen in die Tiefe.

Mit einer von der Feuerwehr besorgten Drehleiter gelangten Polizisten zu dem zu diesem Zeitpunkt komplett nackten Mann. Als sie ihn ansprachen, ließ er sich laut Polizei unvermittelt vom Dach fallen und stürzte mehrere Meter tief. Dabei habe sich der 23-Jährige aus dem Landkreis Teltow-Fläming "schwerstverletzt", hieß es. Er kam in ein Krankenhaus.

"Erhebliche Schäden" in der Orangerie

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung im Bereich der "Orangerie", der "Neuen Kammern" sowie des so genannten "Keith-Hauses" in der Nähe des Parks, wo auch eine zu Bruch gegangene Fensterscheibe festgestellt worden war. Insbesondere innerhalb der Orangerie habe der Mann "erhebliche Beschädigungen" verursacht, meldete die Polizei.

Darüber hinaus prüft die Polizei, ob der junge Mann sich bereits zuvor auf einem Friedhof in der Puschkinallee nackt ausgezogen hatte – dorthin war die Polizei gegen 21.30 Uhr gerufen worden, hatte aber niemanden fassen können.