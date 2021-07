Berlin

Auto brennt in Berlin-Spandau: Brandstiftung vermutet

12.07.2021, 14:13 Uhr | dpa

Ein Auto hat in Berlin-Spandau gebrannt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Fahrzeug in Brand gesetzt wurde. Zeugen hätten einen lauten Knall gehört und kurz darauf das brennende Auto gesehen. Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Montag zum Gelände eines Autohandels im Ortsteil Hakenfelde gerufen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, bevor die Flammen auf eine Lagerhalle sowie andere Fahrzeuge übergriffen. Ein Kleinkraftrad sowie ein stillgelegtes Auto seien dennoch leicht beschädigt worden.