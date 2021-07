Berlin

Hellofresh will Fertigessenanbieter übernehmen

13.07.2021, 08:06 Uhr | dpa

Der Kochboxenversender Hellofresh will sein Geschäft mit Fertigmahlzeiten mit dem Kauf des australischen Unternehmens Youfoodz ausbauen. Der Preis liege bei rund 125 Millionen australischen Dollar (rund 79 Mio Euro), teilte das im MDax notierte Berliner Unternehmen am Dienstag mit. Verzehrfertige Mahlzeiten hätten in Australien ein rasantes Wachstum erlebt.

Je Aktie sollen 0,93 australische Dollar in bar bezahlt werden. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs ist das ein Plus von 82 Prozent. Das Management von Youfoodz unterstützt die Übernahme. Vergangenen November hatte Hellofresh bereits den US-amerikanischen Anbieter von Fertiggerichten Factor75 übernommen. Die USA sind für die Berliner der wichtigste Markt.