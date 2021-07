Berlin

Kommenden Tage werden deutlich kühler

19.07.2021, 06:46 Uhr | dpa

In den kommenden Tagen soll es in Berlin und Brandenburg deutlich kühler werden als am vergangenen Wochenende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Montag zudem wolkig, es bleibe aber meist trocken. Die Höchsttemperatur liegt voraussichtlich bei 22 Grad. In der Nacht zu Dienstag kühle es auf Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad ab und bleibe weiterhin wolkig.

Der Dienstagmorgen beginnt demzufolge zunächst klar, erst im weiteren Tagesverlauf sollen dichtere Wolkenfelder auftreten. Die Temperaturen steigen laut DWD auf bis zu 23 Grad, werden aber von teils frischen Böen begleitet. Die Nacht zu Mittwoch bleibe wolkig bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad, hieß es. Auch am Mittwochvormittag hängen der Prognose zufolge vereinzelt dichte Wolken am Himmel über Berlin und Brandenburg. Gebietsweise verschwinden sie im Laufe des Nachmittags, die Temperaturen sollen etwa 23 Grad erreichen.