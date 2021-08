Mit Moderna und J&J

Nach großem Andrang – Ikea weitet Impfaktion aus

04.08.2021, 12:21 Uhr | dpa

Zuerst war das Impfen ohne Termin nur im Ikea in Berlin-Lichtenberg möglich. Jetzt eröffnen zwei weitere Filialen eine Station. Hier können Impfwillige sich ab dieser Woche schützen lassen.

Nach dem Start Mitte Juli bei Ikea in Lichtenberg gibt es Corona-Impfungen ohne Termin künftig auch an weiteren Filialen des Möbelhauses. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage mitteilte, startet eine neue Impfaktion im Innenbereich am Haupteingang von Ikea in Tempelhof am heutigen Mittwoch (4. August) um 14 Uhr. Impfungen sind dort bis 19.30 Uhr möglich.

Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson

Ab Donnerstag (5. August) sind sie bis zum Mittwoch (11. August) darauf täglich von 10 bis 19.30 Uhr geplant. Ausgenommen ist der Sonntag, 8. August. Zum Einsatz kommen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung die Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson. Die Impfstelle betreibt der Arbeiter Samariter-Bund.

Eine Impfstation bei Ikea in Spandau ist den Angaben zufolge ebenfalls direkt am Haupteingang zu finden. Sie soll am Donnerstag (5. August) an den Start gehen. Geimpft wird laut Gesundheitsverwaltung mit denselben Impfstoffen wie in Tempelhof täglich von 10 bis 19.30 Uhr. Ebenfalls ausgenommen ist der Sonntag, 8. August.

Bereits Tausende Impfungen auf Ikea-Parkplatz

Impfungen ohne Termin gibt es weiterhin auf dem Ikea-Parkplatz in Lichtenberg. Dort sind der Gesundheitsverwaltung zufolge seit dem Start der Aktion mehr als 6.100 Impfungen verabreicht worden. Über 4.300 Impfdosen waren von Moderna, mehr als 1.800 von Johnson & Johnson.



Die Impfstation dort, bei der Impfungen sowohl im Auto (Drive-in) als auch für Menschen zu Fuß (Walk-in) angeboten werden, ist bis voraussichtlich Ende August täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.