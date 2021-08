Berlin

53 neue Corona-Fälle: Inzidenz bei 22,0

09.08.2021, 07:42 Uhr | dpa

In Hessen sind binnen eines Tages 53 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 22,0 nach 21,9 am Vortag, wie am Montag aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Neue Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Infektion gebracht wurden, gab es nicht (Stand 3.14 Uhr).

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, rangierte in allen Regionen Hessens unter der Marke von 35, ab der das Corona-Bekämpfungskonzept des Landes strengere Regeln vorsieht. Die Stadt Frankfurt lag mit 34,3 knapp unter diesem Wert, ebenso Wiesbaden mit 34,1.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 296.371 Corona-Infektionen gezählt, 7593 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Nach Zahlen des Divi-Registers der Intensivmediziner vom Montag wurden auf hessischen Intensivstationen 51 Menschen mit Covid-19 behandelt, von ihnen müssen 19 beatmet werden (Stand 7.19 Uhr). Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.