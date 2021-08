Auch S-Bahnen betroffen

Bahnstreik in Berlin – was Sie jetzt wissen müssen

Die Lokführer der Deutschen Bahn streiken. Ab Dienstagabend wird es daher massive Einschränkungen geben. In Berlin sind auch die S-Bahnen betroffen. Hier finden Sie alle Informationen zu Ersatzverkehr und Co.

Jetzt ist es offiziell: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird streiken. Die Verhandlungen im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn sind gescheitert. Woran dabei viele nicht denken: Nicht nur im Fern- und Regionalverkehr, sondern auch bei den S-Bahnen in Berlin und dem Brandenburger Umland wird gestreikt. Diese gehören zur Deutschen Bahn.

Der Streik beginnt bereits am Dienstagabend (10. August) für den Güterverkehr. Dann folgt eine bundesweite 48-stündige Arbeitsniederlegung im Personenverkehr ab Mittwoch, zwei Uhr, bis Freitag, zwei Uhr, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag. In diesem Zeitraum sind auch die S-Bahnen in Berlin betroffen.



Welche Bahnen wann ausfallen, ist derzeit noch offen. Die Bahn hat bisher noch keine Details zu Notfallplänen genannt. Beim Streik 2015 fuhr ein Drittel der S-Bahnen zumindest noch in den Außenbezirken. Im Ring-Innern konnte die BVG mit Bus, U-Bahn und Straßenbahn etwas aushelfen.

Die Ersatzfahrpläne sollten am Dienstagnachmittag um 15 Uhr auf der Website der Bahn veröffentlicht werden, kündigte Vorstandsmitglied Martin Seiler an. "Wir wollen so viel wie möglich fahren."

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat den angekündigten Streik als zu kurzfristig kritisiert. Die Fahrgastvertreter fordern seit Langem, dass die Bahn und ihre Gewerkschaften außerhalb von Tarifkonflikten feste Streikfahrpläne vereinbaren. Damit könne im Streikfall für die Fahrgäste ein verlässliches Notangebot aufrechterhalten werden.

Die Berliner Verkehrsbetriebe gehören nicht zur Deutschen Bahn. Das bedeutet, dass die U-Bahnen sowie die Busse und Straßenbahnen wie gewohnt unterwegs sind. Fahrgäste der BVG müssen sich allerdings auf vollere Busse und Bahnen einstellen.

"Wir bereiten uns natürlich darauf vor, dass die Nachfrage im Fall eines S-Bahn-Streiks steigen wird", sagt Dr. Rolf Erfurt, BVG-Vorstand Betrieb. "Wir werden das volle Fahrplanangebot auf die Straßen und Schienen bringen und – wo es machbar ist – die größtmöglichen Fahrzeuge einsetzen. Wir sind aber trotz Pandemie auch schon planmäßig mit vollem Einsatz unterwegs. Eine zusätzliche Verstärkung einzelner Linien mit mehr Fahrzeugen ist – auch aufgrund der sehr kurzen Vorwarnzeit – nicht möglich."

In Berlin können statt der S-Bahnen Car-Sharing-Angebote oder Taxiunternehmen wie Uber oder Bolt genutzt werden. Wer allerdings außerhalb deren Einzugsgebiets wohnt oder dort hin muss, ist noch immer auf den ÖPVN angewiesen.



Alternativ kann für den Regionalverkehr auch auf den Wettbewerber der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH umgestiegen werden. Der Odeg-Geschäftsführer erwartet allerdings "übervolle Züge", schreibt die "Morgenpost".

Staus durch Unfälle und Baustellen sind in einer Stadt wie Berlin nicht zu vermeiden. Durch das wahrscheinlich erhöhte Verkehrsaufkommen wegen des Streiks kann es zu noch längeren Wartezeiten kommen. Lesen Sie hier, wo es Sperrungen oder Baustellen gibt:

Sperrung Tiergartentunnel (Tiergarten)

Abschnitt: in beiden Richtungen zwischen Reichpietschufer und Heidestraße

Zeitraum: 12.8.2021, 21 Uhr bis 13.8.2021, 4.30 Uhr

Einschränkung: Beidseitig

Abschnitt: Richtung Potsdamer Platz Höhe Mauerstraße

Zeitraum: 9.8.2021, 8 Uhr bis 23.8.2021, 17 Uhr

Einschränkung: Beidseitig

Abschnitt: in beiden Richtungen Nähe Lengeder Straße

Zeitraum: 9.8.2021, 8 Uhr bis 13.8.2021, 17 Uhr

Einschränkung: Beidseitig

Abschnitt: in beiden Richtungen zwischen Gartenfelder Straße und Nonnendammallee

Zeitraum: 9.8.2021, 7.30 Uhr bis 20.8.2021, 17 Uhr

Einschränkung: Beidseitig

Abschnitt: Richtung Königsallee zwischen Argentinische Straße und Riemeisterstraße

Zeitraum: 9.8.2021, 7 Uhr bis 19.9.2021, 17 Uhr

Einschränkung: Beidseitig

Weitere Meldungen zu Sperrungen und Baustellen finden Sie hier.

Eine Entschädigung erhalten Sie vom jeweiligen Bahnunternehmen erst dann, wenn Ihr Zug mit mindestens 60 Minuten Verspätung an Ihrem Zielbahnhof ankommt. Das legen die EU-Fahrgastrechte so fest. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Verspätungsdauer und dem Fahrpreis für die einzelne Fahrt. Mehr zu Ihren Fahrgastrechten lesen Sie hier.

Ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof: Die Entschädigung beträgt 25 Prozent des Fahrpreises.

Ab 120 Minuten Verspätung am Zielbahnhof: Die Entschädigung beträgt 50 Prozent des Fahrpreises.

Die Deutsche Bahn bittet ihre Kunden darum, am 11. und 12. August 2021 auf Fernverkehrsreisen zu verzichten, wenn sie nicht zwingend nötig sind. Bereits gekaufte Tickets für den Fernverkehr für diese Tage sind laut einer Kulanzregel der Bahn flexibel vom 10. bis einschließlich 20. August 2021 nutzbar. Alternativ können Kunden sie stornieren. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgebucht werden.