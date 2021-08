Berlin

Donnerstags: UEFA terminiert Playoff-Spiele von Union

13.08.2021, 11:57 Uhr | dpa

Der 1. FC Union tritt am kommenden Donnerstag zum Playoff-Hinspiel der Conference League beim finnischen Pokalsieger Kuopio PS an. Wie die UEFA am Freitag mitteilte, wird die Partie im Olympiastadion von Helsinki um 18.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Das Rückspiel im Berliner Olympiastadion wurde auf den folgenden Donnerstag (26. August) um 20.30 Uhr terminiert.

Eine mögliche Verlegung des Hinspiels auf den kommenden Dienstag ist damit vom Tisch. Kuopio hätte eigentlich am folgenden Freitag bereits wieder in der finnischen Liga spielen müssen. Durch ein 4:3 bei FK Astana hatte sich der Club die Playoff-Teilnahme im neuen Fußball-Europacup gegen die Eisernen gesichert.

Die Berliner hatten sich durch Platz sieben in der vergangenen Bundesliga-Saison überraschend für die Conference League qualifiziert. Der Sieger des Playoff-Duells zieht in die Gruppenphase ein, die am 16. September beginnt.