Wut wegen Knöllchen

Mann würgt Beamten vom Ordnungsamt

14.08.2021, 15:36 Uhr | t-online

Ein Mann soll zwei Mitarbeiter des Berliner Ordnungsamtes aus Wut angegriffen und verletzt haben. Einem der beiden griff er sogar an die Kehle. Zuvor hatte er ein Knöllchen für seinen Wagen erhalten.

Die Wut wegen eines Knöllchens hat bei einem Mann in Berlin-Zehlendorf überhand genommen: Er beleidigte zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes und griff sie tätlich an. Die beiden Angestellten brachten an einem ordnungswidrig abgestellten Mercedes in der Rothenburgstraße einen Strafzettel an, als der 37-jährige Fahrzeughalter auf sie zukam.



Er habe sie beleidigt, bedroht und angegriffen. Einen der Beamten soll er an den Hals gegriffen und gewürgt haben. Das Opfer konnte sich mit einem kräftigen Stoß befreien. Der Fahrzeughalter habe dann noch eine Flasche geworfen und sei gegangen.

Die alarmierte Polizei traf den mutmaßlichen Täter später in der Nähe seiner Meldeanschrift. Er musste mit aufs Revier. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung dauern an.