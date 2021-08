Auf Medikamente angewiesen

Polizei sucht mit Foto nach vermisster Frau aus Berlin

19.08.2021, 18:27 Uhr | t-online

Mit einem Foto sucht die Berliner Polizei nach einer Vermissten aus Waidmannslust. Sie ist auf Medikamente angewiesen – und nicht mehr auffindbar. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Wer hat diese Frau gesehen? Bereits seit Dienstagmorgen gilt eine Frau aus Berlin-Reinickendorf als vermisst. Die Frau habe die Wohnung ihrer Schwester in Waidmannslust am 17. August verlassen, sei aber noch nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Laut der Behörde ist sie auf Hilfe angewiesen.

Das letzte Mal gesehen wurde die 30-Jährige in Waidmannslust, einem Ortsteil von Reinickendorf. Sie benötige Medikamente, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Beamten bitten daher die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche.

Beschrieben wird die Vermisste als 1,60 Meter groß. Sie habe eine schlanke Figur, dunkelblondes, "strubbeliges", langes Haar und blaue Augen. Sie habe einen "schlechten und lückenhaften Zahnstatus".



Wer hat Vermisste aus Waidmannslust gesehen?

Bei ihrem Verschwinden soll sie eine knielange, schwarz-grau-weiß gemusterte Strickjacke, einen graumelierten Rock, schwarze Leggings und schwarze "Nike"-Sneaker, sowie eine bronzefarbene Halskette mit Hasen-Anhänger getragen haben.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Vermisste seit dem frühen Dienstagmorgen gesehen haben, sich zu melden. Das ist möglich unter den Nummern 030-4664-173400 oder 030-4664-171100 und bei jeder anderen Polizeidienststelle.