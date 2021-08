Berlin

Zahl der Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt steigt leicht

20.08.2021, 08:36 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Sachsen-Anhalt weiter leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 12,8 an. Am Donnerstag waren es 12,3. Der Wert sagt aus, wie viele neue Infektionen es je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gab. Sachsen-Anhalt ist aber hinter Thüringen (12,6) immer noch das Bundesland mit dem geringsten Inzidenzwert. Bundesweit lag er am Freitag bei 48,8.

Von Donnerstag auf Freitag wurden in Sachsen-Anhalt 67 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden somit 100.191 Infektionen und 3472 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.